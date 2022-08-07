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18 минут назад

Дана Борисова призналась в наличии психического расстройства

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В наличии психического расстройства на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) призналась телеведущая Дана Борисова.

Дана Борисова призналась в наличии психического расстройства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подписчики Борисовой заметили, что у нее часто трясутся руки и предположили, что это может быть из-за употребления алкоголя или запрещенных веществ. Однако телезвезда поспешила развеять слухи и призналась, что принимает лекарства от психического расстройства.

«Я загружена препаратами по-полной. Принимаю антидепрессанты эпизодически. А в основном я принимаю нормотимики, потому что у меня биполярное расстройство», — рассказала телеведущая в своем блоге.

Телезвезда также отметила, что не занимается самолечением. А болезнь, которая у нее появилась в 30-летнем возрасте, ведут два опытных психиатра-нарколога. Борисова призналась, что без специальной терапии у нее возникают затяжные депрессии и приступы мании.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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