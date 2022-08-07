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1 час назад

На концерте Меладзе в Монако зрителей кормили черной икрой

Ирина Лебедева

Еще совсем недавно Валерий Меладзе заявлял, что разочаровался в шоу-бизнесе и возвращается к профессии, которую освоил в молодости. Тем более, что она сейчас в тренде – качественные технологии очистки воды требуются повсеместно.

На концерте Меладзе в Монако зрителей кормили черной икрой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако сцену Меладзе не покинул. Возможно, сменил аудиторию – во всяком случае, сейчас артист дал концерт для обеспеченной публики в Монако.

Как рассказывает СтарХит, выглядел певец прекрасно, исполнял известные и любимые зрителями хиты и срывал аплодисменты. Публике подавали изысканные напитки и деликатесы, в том числе черную икру.

Российский исполнитель Эмин Агаларов уверен в том, что его известный коллега Валерий Меладзе не останется без зрительской аудитории. Чтобы оставаться популярным певцу даже необязательно радовать слушателей новыми композициями.

Шоу-бизнес,Эмин Агаларов,Валерий Меладзе,
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