Киркоров распорядился насчет своих похорон

Николай Басков был гостем нового выпуска телепрограммы «Привет, Андрей». Там певец вспомнил о просьбе своего друга и коллеги по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной эстрады хочет, чтобы его похоронили рядом с Басковым. Об этом рассказывает ФАН.

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«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим», – сообщил исполнитель.

Как оказалось, Филиппу Киркорову вообще не нравится то, что знаменитые артисты похоронены на разных кладбищах.