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2 минуты назад

Киркоров распорядился насчет своих похорон

Ирина Лебедева

Николай Басков был гостем нового выпуска телепрограммы «Привет, Андрей». Там певец вспомнил о просьбе своего друга и коллеги по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной эстрады хочет, чтобы его похоронили рядом с Басковым. Об этом рассказывает ФАН.

Киркоров распорядился насчет своих похорон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим», – сообщил исполнитель.

Как оказалось, Филиппу Киркорову вообще не нравится то, что знаменитые артисты похоронены на разных кладбищах.

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26 и 27 июля Филипп Киркоров провел два выступления в Крыму, на которые пригласил раненных военных и врачей госпиталей. Перед мероприятиями он посетил военный госпиталь в Феодосии, где встретился с находящимися на лечении бойцами.

Шоу-бизнес,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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