Киркоров распорядился насчет своих похорон

Николай Басков был гостем нового выпуска телепрограммы «Привет, Андрей». Там певец вспомнил о просьбе своего друга и коллеги по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной эстрады хочет, чтобы его похоронили рядом с Басковым. Об этом рассказывает ФАН.
«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим», – сообщил исполнитель.
Как оказалось, Филиппу Киркорову вообще не нравится то, что знаменитые артисты похоронены на разных кладбищах.
26 и 27 июля Филипп Киркоров провел два выступления в Крыму, на которые пригласил раненных военных и врачей госпиталей. Перед мероприятиями он посетил военный госпиталь в Феодосии, где встретился с находящимися на лечении бойцами.