Валю Карнавал экстренно увезли на «Скорой» помощи

Вот уже несколько месяцев Валя Карнавал и Саша Стоун встречаются. Парочка показывает все, что происходит в их жизни. И не всегда это положительные моменты. Молодые люди показывают и несчастья, которые случаются с ними.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Некоторое время назад Валя Карнавал выложила тревожное видео. На нем девушка лежит на носилках в «Скорой» помощи. Что случилось, блогерша рассказывать не стала. Поклонники сильно перепугались. Лишь через некоторое время Карнавал вновь вышла на связь. Девушка уже лежала то ли в палате, то ли уже в гостинице. По видеозвонку с ней был на связи Саша Стоун. Он всеми силами поддерживал девушку.

«Мне кажется, что по нашей жизни нужно уже сериалы снимать», – произнесла Валя.