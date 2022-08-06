Валю Карнавал экстренно увезли на «Скорой» помощи

Вот уже несколько месяцев Валя Карнавал и Саша Стоун встречаются. Парочка показывает все, что происходит в их жизни. И не всегда это положительные моменты. Молодые люди показывают и несчастья, которые случаются с ними.
Некоторое время назад Валя Карнавал выложила тревожное видео. На нем девушка лежит на носилках в «Скорой» помощи. Что случилось, блогерша рассказывать не стала. Поклонники сильно перепугались. Лишь через некоторое время Карнавал вновь вышла на связь. Девушка уже лежала то ли в палате, то ли уже в гостинице. По видеозвонку с ней был на связи Саша Стоун. Он всеми силами поддерживал девушку.
«Мне кажется, что по нашей жизни нужно уже сериалы снимать», – произнесла Валя.
К слову, многие подписчики обратили внимание, что губы Вали синие и слишком большие. Возможно, у девушки пошла аллергическая реакция на препарат, с помощью которого увеличивают губы. Искренне надеемся, что ничего страшного не произошло. Поклонники ждут от девушки официальных объяснений и желают ей скорейшего выздоровления.