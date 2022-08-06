Ирина Шейк опубликовала фото в бикини с отдыха на Ибице

Супермодель Ирина Шейк выложила в соцсети фотографию, сделанную во время отдыха на Ибице. На ней она изображена сидящей на коленях в бикини, сообщает Daily Mail.

Фото: Ирина Шейк/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) Ирина Шейк/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Мяу», — подписала она снимок.

С левой стороны на фотографии видны два бокала мартини — они находятся близко к модели, которой достаточно протянуть руку за напитком.

За час фотография собрала почти 84 тыс. лайков и почти 400 комментариев, в которых подписчики восхищаются подтянутой фигурой Ирины Шейк.

Днем ранее Daily Mail опубликовал фото модели, сделанные папарацци. Ее сняли отдыхающей на яхте в районе Ибицы вместе с друзьями, в числе которых была ее коллега, модель Стелла Максвелл. На снимках видно, что отдыхающие прекрасно проводят время — например, купаются, спускаясь в воду прямо с борта яхты. Позже подруг сфотографировали в рыбном ресторане во время обеда в компании модельера Рикардо Тиши и фотографа Мерта Аласа.