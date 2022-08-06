Обнародованы источники дохода покинувшего Россию Макаревича

После того, как Андрей Макаревич уехал в Израиль и стал публично высказываться о России и ее жителях в нелестном формате, его концерты в стране были отменены.
Но, как узнали журналисты «Комсомольской Правды», у него неплохо получается зарабатывать и вне родины. Так, он выступает с джазовыми обработками песен «Машины времени» в своем исполнении. Время от времени выступает на частных вечеринках, по данным источника «КП» гонорар лидер группы «Машины времени» составляет 50 тысяч евро.
Осенью у Макаревича запланированы концерты в Грузии и Казахстане, далее – турне по США.
Кроме того, музыкант занимается виноделием. Он выпустил уже вторую марку напитка.
Андрей Макаревич заявил в Youtube-шоу «Гвозди», что не собирается возвращаться в Россию. По словам музыканта, он не считает себя эмигрантом, так как уехал со своей семье в Израиль еще задолго до того, как началась спецоперация на Украине. При этом супруга и ребенок уже находились в Израиле.