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15 минут назад

Обнародованы источники дохода уехавшего в Израиль Макаревича

Ирина Лебедева

После того, как Андрей Макаревич уехал в Израиль и стал публично высказываться о России и ее жителях в нелестном формате, его концерты в стране были отменены.

Обнародованы источники дохода покинувшего Россию Макаревича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но, как узнали журналисты «Комсомольской Правды», у него неплохо получается зарабатывать и вне родины. Так, он выступает с джазовыми обработками песен «Машины времени» в своем исполнении. Время от времени выступает на частных вечеринках, по данным источника «КП» гонорар лидер группы «Машины времени» составляет 50 тысяч евро.

Макаревич заявил о полном безразличии к россиянам

Осенью у Макаревича запланированы концерты в Грузии и Казахстане, далее – турне по США.

Кроме того, музыкант занимается виноделием. Он выпустил уже вторую марку напитка.

Андрей Макаревич заявил в Youtube-шоу «Гвозди», что не собирается возвращаться в Россию. По словам музыканта, он не считает себя эмигрантом, так как уехал со своей семье в Израиль еще задолго до того, как началась спецоперация на Украине. При этом супруга и ребенок уже находились в Израиле.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
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