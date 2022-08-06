Обнародованы источники дохода покинувшего Россию Макаревича

После того, как Андрей Макаревич уехал в Израиль и стал публично высказываться о России и ее жителях в нелестном формате, его концерты в стране были отменены.

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Но, как узнали журналисты «Комсомольской Правды», у него неплохо получается зарабатывать и вне родины. Так, он выступает с джазовыми обработками песен «Машины времени» в своем исполнении. Время от времени выступает на частных вечеринках, по данным источника «КП» гонорар лидер группы «Машины времени» составляет 50 тысяч евро.

Осенью у Макаревича запланированы концерты в Грузии и Казахстане, далее – турне по США.

Кроме того, музыкант занимается виноделием. Он выпустил уже вторую марку напитка.