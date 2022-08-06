Боня попала в больницу на фоне увлечения шаманскими практиками

Виктория Боня некоторое время не появлялась в социальных сетях. Позднее оказалось, что она попала в больницу, лежит под капельницами. Как написала сама телеведущая в микроблоге, она проходит полное обследование всего организма и «ищет пути исцеления», которыми потом поделится.

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«Не люблю, когда меня жалеют», - объяснила она долгое молчание.

Хейтеры усмотрели причину недугов Виктории в последствиях увлечения шаманскими практиками. Якобы теледива сама рассказывала в социальных сетях о том, что употребляет напитки из тропической лианы и кактуса Сан-Педро – растения считаются галлюциногенными, - информирует ФАН.

Ранее в личном аккаунте соцсети Виктория Боня опубликовала видео, где ее дочь пытается забрать у мамы люксовые косметические средства.