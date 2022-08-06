Участникам «Модного приговора» выставляли счета за наряды

Многие телезрители даже не догадывались, что за подобранный на шоу гардероб, который, к слову, не всегда нравился участникам, приходится платить. Однако одна из женщин, которая столкнулась с такой ситуацией, рассказала журналистам, что после передачи ей выставили счет. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

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По ее словам, в реальности участники проходят через многочасовые сьемки, очень устают, с ними не всегда обращаются вежливо, и до последнего скрывают финансовые детали.

Одежду, которую стилисты подбирают героям шоу, якобы вручают в подарок, но это совсем не так. С них берут налоги, и сумма счета зависит от общей стоимости одежды. Участники, впрочем, имеют право отказаться от дорогого «подарка».

Первый канал перестал показывать «Модный приговор» в начале этого года. Пока судьба передачи неизвестна.