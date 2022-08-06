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59 минут назад

У Филиппенко обнаружились серьезные проблемы со здоровьем

Ирина Лебедева

Александр Филиппенко на днях был госпитализирован с коронавирусом в 52-ю московскую больницу. Народный артист пытался лечиться дома, однако позднее его с начальной стадией пневмонии положили в стационар, - пишет «Комсомольская Правда».

У Филиппенко обнаружились серьезные проблемы со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал сам 77-летний актер, недуг проявился после того, как он отыграл спектакль.

«Да вот сыграли спектакль «Укрощение строптивой» не то 25, не то 26 июля. После этого слег, и Юля (Высоцкая) тоже как будто бы заболела. Она лечится дома. Я на даче решил отлежаться. Но мне позвонил Кончаловский и говорит: «Что ты тянешь, дурак? Надо ехать в больницу. Ковид - это серьезно». Андрей Сергеевич буквально выгнал меня в больницу. И слава Богу, что я сюда попал. Здесь прекрасные врачи, всестороннее внимание. Я доволен».

У Филиппенко обнаружились и другие серьезные проблемы со здоровьем. Однако сейчас первоочередное – вылечиться от коронавируса.

«С ковидом надо разобраться, хотя я им уже раньше болел. Но он настиг снова. Есть и другие проблемы со здоровьем. Тазобедренный сустав беспокоит. Но операцию отложу на потом», - объяснил актер.

Супруга артиста выразила надежду, что Филиппенко скоро вернется домой. По ее словам, он выглядит бодро, и, возможно, вскорости актер будет выписан из больницы, передает агентство городских новостей «Москва».

Шоу-бизнес,Александр Филиппенко,
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