У Филиппенко обнаружились серьезные проблемы со здоровьем

«Да вот сыграли спектакль «Укрощение строптивой» не то 25, не то 26 июля. После этого слег, и Юля (Высоцкая) тоже как будто бы заболела. Она лечится дома. Я на даче решил отлежаться. Но мне позвонил Кончаловский и говорит: «Что ты тянешь, дурак? Надо ехать в больницу. Ковид - это серьезно». Андрей Сергеевич буквально выгнал меня в больницу. И слава Богу, что я сюда попал. Здесь прекрасные врачи, всестороннее внимание. Я доволен».