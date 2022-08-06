У Филиппенко обнаружились серьезные проблемы со здоровьем

Александр Филиппенко на днях был госпитализирован с коронавирусом в 52-ю московскую больницу. Народный артист пытался лечиться дома, однако позднее его с начальной стадией пневмонии положили в стационар, - пишет «Комсомольская Правда».
Как рассказал сам 77-летний актер, недуг проявился после того, как он отыграл спектакль.
«Да вот сыграли спектакль «Укрощение строптивой» не то 25, не то 26 июля. После этого слег, и Юля (Высоцкая) тоже как будто бы заболела. Она лечится дома. Я на даче решил отлежаться. Но мне позвонил Кончаловский и говорит: «Что ты тянешь, дурак? Надо ехать в больницу. Ковид - это серьезно». Андрей Сергеевич буквально выгнал меня в больницу. И слава Богу, что я сюда попал. Здесь прекрасные врачи, всестороннее внимание. Я доволен».
У Филиппенко обнаружились и другие серьезные проблемы со здоровьем. Однако сейчас первоочередное – вылечиться от коронавируса.
«С ковидом надо разобраться, хотя я им уже раньше болел. Но он настиг снова. Есть и другие проблемы со здоровьем. Тазобедренный сустав беспокоит. Но операцию отложу на потом», - объяснил актер.
Супруга артиста выразила надежду, что Филиппенко скоро вернется домой. По ее словам, он выглядит бодро, и, возможно, вскорости актер будет выписан из больницы, передает агентство городских новостей «Москва».