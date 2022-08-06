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18 минут назад

Высоцкая рассказала, как лечится от ковида

Ирина Лебедева

Юлия Высоцкая заразилась коронавирусом. Где именно она могла подцепить опасную болезнь, актриса не знает. Тем более, что она совсем недавно сделала прививку.

Высоцкая рассказала, как лечится от ковида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тем не менее, звезда заболела. В течение нескольких дней она чувствовала недомогание, но ходила на работу, отыграла в спектакле. И лишь когда поднялась температура, обратилась к медикам.

Сейчас она в основном соблюдает постельный режим, из особенно неприятного – жалуется на сильную резь в глазах. Высоцкая старательно лечится - помимо приема лекарств и витаминов пьет как можно больше теплой воды с медом, имбирем, апельсином и шиповником, - пишет «Комсомольская Правда».

«Поменьше сахара во время болезни. Еще отварной или запеченный картофель без масла, гречка. Белков немного — яйцо, козий йогурт. Часть лекарств нельзя принимать на голодный желудок, поэтому ем через не хочу. Сырые овощи, ягоды, фрукты и салаты ждут до выздоровления. Берегу ЖКТ», - описала свой рацион Юлия.

48-летняя актриса планирует вернуться на сцену, как только врачи это ей разрешат.

«Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась», — поделилась актриса.

Шоу-бизнес,Юлия Высоцкая,
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