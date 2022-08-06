Высоцкая рассказала, как лечится от ковида

Юлия Высоцкая заразилась коронавирусом. Где именно она могла подцепить опасную болезнь, актриса не знает. Тем более, что она совсем недавно сделала прививку.

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Тем не менее, звезда заболела. В течение нескольких дней она чувствовала недомогание, но ходила на работу, отыграла в спектакле. И лишь когда поднялась температура, обратилась к медикам.

Сейчас она в основном соблюдает постельный режим, из особенно неприятного – жалуется на сильную резь в глазах. Высоцкая старательно лечится - помимо приема лекарств и витаминов пьет как можно больше теплой воды с медом, имбирем, апельсином и шиповником, - пишет «Комсомольская Правда».

«Поменьше сахара во время болезни. Еще отварной или запеченный картофель без масла, гречка. Белков немного — яйцо, козий йогурт. Часть лекарств нельзя принимать на голодный желудок, поэтому ем через не хочу. Сырые овощи, ягоды, фрукты и салаты ждут до выздоровления. Берегу ЖКТ», - описала свой рацион Юлия.

48-летняя актриса планирует вернуться на сцену, как только врачи это ей разрешат.