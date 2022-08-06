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1 час назад

Шахназаров раскритиковал поведение Галкина

Ирина Лебедева

Накануне Максим Галкин выступал в Юрмале. Часть текстов юморист озвучивал на латышском языке. Максим объяснил, что перешел на иностранный язык, так как в России отслеживают, что он говорит зарубежным зрителям. Об этом информирует Экспресс Газета.

Шахназаров раскритиковал поведение Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Шахназаров в своем ютуб-шоу «Шах и Мат» заявил, что, по его мнению, юморист унижается, пытается понравиться латышской публике. Особенно неприятно то, что все это происходит на фоне противостояния в Нарве и Риге из-за памятников героям Великой Отечественной войны.

«В эти дни, когда многие рижане испытывают чувство горечи и обиды, Максим Галкин на латышском языке в Юрмале развлекает публику, чтобы быть понятым, принятым теми, кто решение по сносу памятника принимал», - сказал Шахназаров

Пока шоумен Максим Галкин гастролирует по странам со своей юмористической программой, в ходе которой то и дело высмеивает русских, могилой его родителей на Троекуровском кладбище никто не занимается. На это обратил внимание блогер Андрюха Рассеянный, побывавший на погосте.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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