Шахназаров раскритиковал поведение Галкина

Накануне Максим Галкин выступал в Юрмале. Часть текстов юморист озвучивал на латышском языке. Максим объяснил, что перешел на иностранный язык, так как в России отслеживают, что он говорит зарубежным зрителям. Об этом информирует Экспресс Газета.

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Михаил Шахназаров в своем ютуб-шоу «Шах и Мат» заявил, что, по его мнению, юморист унижается, пытается понравиться латышской публике. Особенно неприятно то, что все это происходит на фоне противостояния в Нарве и Риге из-за памятников героям Великой Отечественной войны.

«В эти дни, когда многие рижане испытывают чувство горечи и обиды, Максим Галкин на латышском языке в Юрмале развлекает публику, чтобы быть понятым, принятым теми, кто решение по сносу памятника принимал», - сказал Шахназаров