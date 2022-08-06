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1 час назад

Брухунова показала себя в купальнике

Ирина Лебедева

Евгений Петросян с молодой женой и двухлетним сыном отдыхает в Турции. Юморист устроил своей супруге пляжную фотосессию, а Татьяна Брухунова выложила снимки в личном блоге.

Брухунова показала себя в купальнике
Фото: ТАССТАСС

Татьяна позирует фотографу в черном закрытом купальнике с изображением кошачьей мордочки на груди, частью наряда является платье-накидка из крупной черной сетки с длинной бахромой.

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Как пишет gazeta.ru, подписчики расхвалили наряд и фигуру Брухуновой. Правда, следует отметить, что критические замечания Татьяна из своей ленты всегда убирает.

Ранее Брухунова сообщила, что улетела на море. Она призналась, что не была в отпуске год и что, наконец, ей удалось собрать всю семью для совместного отдыха. Жена артиста также поделилась с подписчиками снимками с курорта и поблагодарила фолловеров за поддержку.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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