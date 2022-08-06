Брухунова показала себя в купальнике

Евгений Петросян с молодой женой и двухлетним сыном отдыхает в Турции . Юморист устроил своей супруге пляжную фотосессию, а Татьяна Брухунова выложила снимки в личном блоге.

Как пишет gazeta.ru, подписчики расхвалили наряд и фигуру Брухуновой. Правда, следует отметить, что критические замечания Татьяна из своей ленты всегда убирает.

Ранее Брухунова сообщила, что улетела на море. Она призналась, что не была в отпуске год и что, наконец, ей удалось собрать всю семью для совместного отдыха. Жена артиста также поделилась с подписчиками снимками с курорта и поблагодарила фолловеров за поддержку.