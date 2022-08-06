Ургант сравнил внесших его в черный список депутатов с героями «Гарри Поттера»

Телеведущий, который до этого с юмором ответил на требование депутатов Госдумы уволить его с Первого канала, выступил с новым обращением. В своем Telegram-канале артист поделился фотографией с заседания депутатов ГРАД (Группы по расследованию антироссийской деятельности), которую сопроводил обращением к британской писательнице Джоан Роулинг.