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25 минут назад

Иван Ургант сравнил внесших его в черный список депутатов с героями «Гарри Поттера»

Газета.Ru

После попадания в список «агентов иностранного влияния» Иван Ургант написал обращение к Джоан Роулинг.

Ургант сравнил внесших его в черный список депутатов с героями «Гарри Поттера»
Фото: ТАССТАСС

Телеведущий, который до этого с юмором ответил на требование депутатов Госдумы уволить его с Первого канала, выступил с новым обращением. В своем Telegram-канале артист поделился фотографией с заседания депутатов ГРАД (Группы по расследованию антироссийской деятельности), которую сопроводил обращением к британской писательнице Джоан Роулинг.

«Гермиона. Рон. Гарри. Заявление на имя писательницы Джоан Роулинг. Уважаемая Джоан, убедительная просьба повлиять на героев Ваших книг. С уважением, Иван Ургант», — написал юморист.

Ургант впервые обратился к россиянам после отъезда из страны

В конце июля Леонид Якубович признался, что хотел бы провести «Поле чудес» вместе с Иваном Ургантом, отметив его высокие профессиональные качества.

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