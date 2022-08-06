Ургант сравнил внесших его в черный список депутатов с героями «Гарри Поттера»

После попадания в список «агентов иностранного влияния» Иван Ургант написал обращение к Джоан Роулинг.
Телеведущий, который до этого с юмором ответил на требование депутатов Госдумы уволить его с Первого канала, выступил с новым обращением. В своем Telegram-канале артист поделился фотографией с заседания депутатов ГРАД (Группы по расследованию антироссийской деятельности), которую сопроводил обращением к британской писательнице Джоан Роулинг.
«Гермиона. Рон. Гарри. Заявление на имя писательницы Джоан Роулинг. Уважаемая Джоан, убедительная просьба повлиять на героев Ваших книг. С уважением, Иван Ургант», — написал юморист.
В конце июля Леонид Якубович признался, что хотел бы провести «Поле чудес» вместе с Иваном Ургантом, отметив его высокие профессиональные качества.