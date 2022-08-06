Соседов: «Вайкуле ничего не понимает в политике»

«Мне кажется, они уже не отдают себе отчет в том, что говорят и делают. А считают себя вне мира, вне общества. Лайма может говорить все что угодно, она ничего не понимает в политике. Эта женщина далека от политических процессов, как и многие наши артисты. И хочется сказать Лайме: «Если ты не знаешь, что сегодня творится в мире», то зачем тогда занимаешься политическими декларациями, тем более со сцены, разворачиваешь украинский флаг», — объяснил Соседов.