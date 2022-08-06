Соседов: «Вайкуле ничего не понимает в политике»

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу поступка Лаймы Вайкуле. Певица давала концерт в одном из литовских городов и вышла на сцену с флагом Украины. Об этом пишет teleprogramma.pro.
Соседов уверен, что Лайма очень далека от политики, не понимает, что происходит в мире и даже полностью отдает себе отчет в своих действиях.
«Мне кажется, они уже не отдают себе отчет в том, что говорят и делают. А считают себя вне мира, вне общества. Лайма может говорить все что угодно, она ничего не понимает в политике. Эта женщина далека от политических процессов, как и многие наши артисты. И хочется сказать Лайме: «Если ты не знаешь, что сегодня творится в мире», то зачем тогда занимаешься политическими декларациями, тем более со сцены, разворачиваешь украинский флаг», — объяснил Соседов.
Ведь до сих пор Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать деньги в нашей стране. Как пишут СМИ, за прошлый год она заработала 390 миллионов рублей. И это только коммерческая деятельность. Фирма, которой владеет певица напополам со своим партнером, занимается продажей косметики, аксессуаров, мебели для салонов красоты.
«Перекрыли бы ей здесь кислород, чтобы она сидела в своей Латвии и давала бы каждый день концерты в полупустом зале. Они, да, зарабатывают в России, а потом гадят здесь, оскорбляя страну. Пусть Лайма Вайкуле зарабатывает у себя в Латвии или на Украине. Много ли она там заработает? Она говорит, что европейская артистка, но в Европе тоже не нужна никому, кроме разве что русских диаспор», - уверен Сергей.
Телеведущая Дана Борисова предложила внести в «черный список» артистов, не поддерживающих спецоперацию на Украине, Лайму Вайкуле.