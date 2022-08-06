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13 минут назад

Николаев показал сбежавшего в Латвию Геннадия Хазанова

Слово и Дело

Артист Игорь Николаев показал фотографию изменившегося после бегства в Латвию Геннадия Хазанова. Об этом сообщает Телепрограмма.pro.

Николаев показал сбежавшего в Латвию Геннадия Хазанова
Фото: ТАССТАСС

Согласно опубликованному снимку, 76-летний артист осунулся и без настроения. О его жизни после переезда в Латвию ничего не известно.

Также с Хазановым на фото можно увидеть Николаева, певицу Кристину Орбакайте, продюсера Игоря Матвиенко. Артисты позируют на камеру, обнимаясь.

instagram.com (запрещен на территории Российской Федерации)/ @igor_nikolaev_music

Жизнь Геннадия Хазанова связана с Латвией уже давно. Актер уже многие годы имеет в собственности квартиру в Юрмале. Также Хазанов участвовал в двух постановках Рижского русского театра.

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