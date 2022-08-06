Николаев показал сбежавшего в Латвию Геннадия Хазанова

Артист Игорь Николаев показал фотографию изменившегося после бегства в Латвию Геннадия Хазанова. Об этом сообщает Телепрограмма.pro.
Согласно опубликованному снимку, 76-летний артист осунулся и без настроения. О его жизни после переезда в Латвию ничего не известно.
Также с Хазановым на фото можно увидеть Николаева, певицу Кристину Орбакайте, продюсера Игоря Матвиенко. Артисты позируют на камеру, обнимаясь.
Жизнь Геннадия Хазанова связана с Латвией уже давно. Актер уже многие годы имеет в собственности квартиру в Юрмале. Также Хазанов участвовал в двух постановках Рижского русского театра.