Николаев показал сбежавшего в Латвию Геннадия Хазанова

Артист Игорь Николаев показал фотографию изменившегося после бегства в Латвию Геннадия Хазанова. Об этом сообщает Телепрограмма.pro.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно опубликованному снимку, 76-летний артист осунулся и без настроения. О его жизни после переезда в Латвию ничего не известно.

Также с Хазановым на фото можно увидеть Николаева, певицу Кристину Орбакайте, продюсера Игоря Матвиенко. Артисты позируют на камеру, обнимаясь.

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