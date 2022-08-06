Галкин раскрыл отношение к нему россиян

Российский юморист, телеведущий Максим Галкин опубликовал видео с последнего выступления в Юрмале, сообщает «Вечерняя Москва».

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В комментариях под постом в социальных сетях оказался комментатор, который заявил, что по артисту скучают в российских городах. Шоумен ответил поклоннику дружелюбным смайликом. Несмотря на отсутствие подробностей, тот факт, что Галкин не проигнорировал внимание поклонника, говорит сам за себя.

Как заявил нумеролог Владимир Кузнецов, в ближайшем будущем исполнительницу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина ждут нелегкие времена. В 2022 году у пары наблюдается спад по всем фронтам. Как заявил российский политолог Евгений Зайцев, Пугачева и Галкин начали процесс переоформления своей российской недвижимости. Знаменитости планируют перебраться в США и купить дом в американском штате Калифорния.