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33 минуты назад

Галкин раскрыл отношение к нему россиян

Елена Прошина

Российский юморист, телеведущий Максим Галкин опубликовал видео с последнего выступления в Юрмале, сообщает «Вечерняя Москва».

Галкин раскрыл отношение к нему россиян
Фото: ТАССТАСС

В комментариях под постом в социальных сетях оказался комментатор, который заявил, что по артисту скучают в российских городах. Шоумен ответил поклоннику дружелюбным смайликом. Несмотря на отсутствие подробностей, тот факт, что Галкин не проигнорировал внимание поклонника, говорит сам за себя.

Как заявил нумеролог Владимир Кузнецов, в ближайшем будущем исполнительницу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина ждут нелегкие времена. В 2022 году у пары наблюдается спад по всем фронтам. Как заявил российский политолог Евгений Зайцев, Пугачева и Галкин начали процесс переоформления своей российской недвижимости. Знаменитости планируют перебраться в США и купить дом в американском штате Калифорния.

Ранее Галкин заявил, что никогда не обливал грязью Россию. По его словам, в этом его пытаются обвинить СМИ, которые делают свои заключения на основании отдельных моментов его выступлений. Шоумен добавил, что имеет полное право пародировать политиков и высмеивать «коррумпированных чиновников», и будет это делать дальше.

Шоу-бизнес,Евгений Зайцев,Максим Галкин,Владимир Кузнецов,Алла Пугачева,
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