Кевин Спейси заплатит 31 млн долларов своим бывшим работодателям

«Судебная тяжба шла около трех лет. Но самое удивительное, что вначале Кевин Спейси пытался подать иск к создателям и продюсерам «Карточного домика» за то, что они его уволили без достаточных на то оснований. Однако после того, как он подал иск к компании, они провели свое собственное расследование и установили, что на протяжении длительного времени он вел себя неподобающим образом и систематически домогался до молодых актеров, принимавших участие в съемках, а также сотрудников компании, и это явилось основанием для того, чтобы продюсеры подали к нему иск. Сейчас это все было удовлетворено. Я почитал решение этого суда, и там не столько была обоснована законность претензий компании, поскольку это была апелляция, сколько то, что ни Кевин Спейси, ни его адвокаты должным образом не убедили суд в том, что эти претензии к нему были абсурдными», – поделился своим мнением адвокат.