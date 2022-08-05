Кевин Спейси заплатит 31 млн долларов своим бывшим работодателям

Высший суд Лос-Анджелеса оставил в силе приговор американскому актёру Кевину Спейси. Согласно окончательному решению суда, актёр и его продюсерская компания должны выплатить создателям сериала Netflix «Карточный домик» почти 31 млн долларов. Об этом сообщает интернет-портал BFM.ru.
Суд решил, что увольнение Кевина Спейси из-за скандала с сексуальными домогательствами привело к тому, что создателям сериала «Карточный домик» пришлось приостановить съемки шестого сезона, переписать сценарий и сократить число серий. Суд посчитал это нарушением контракта, так что решение уволить Спейси признано законным.
Адвокат и специалист по американскому праву Александр Трещев считает, что судебная тяжба между Кевином Спейси и создателями сериала «Карточный домик» продолжится.
«Судебная тяжба шла около трех лет. Но самое удивительное, что вначале Кевин Спейси пытался подать иск к создателям и продюсерам «Карточного домика» за то, что они его уволили без достаточных на то оснований. Однако после того, как он подал иск к компании, они провели свое собственное расследование и установили, что на протяжении длительного времени он вел себя неподобающим образом и систематически домогался до молодых актеров, принимавших участие в съемках, а также сотрудников компании, и это явилось основанием для того, чтобы продюсеры подали к нему иск. Сейчас это все было удовлетворено. Я почитал решение этого суда, и там не столько была обоснована законность претензий компании, поскольку это была апелляция, сколько то, что ни Кевин Спейси, ни его адвокаты должным образом не убедили суд в том, что эти претензии к нему были абсурдными», – поделился своим мнением адвокат.
Напомним, что ранее стало известно о том, что Кевин Спейси потерял главную роль в исторической драме «1242: Врата на Запад» после обвинений по делу о сексуальном насилии в Великобритании.