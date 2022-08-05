Разин назвал имя виновного в смерти Шатунова

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин у себя в социальной сети раскрыл имя виновного в смерти певца Юрия Шатунова. Им, по его словам, является директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

Фото: ТАСС ТАСС

С целью разоблачения преступника Разин даже подготовил и опубликовал у себя в соцсети серию видеороликов. На последнем из них он даже смог пообщаться с Кудряшовым, до которого ранее у него дозвониться не получалось.

Если верить Разину, то накануне сердечного приступа Шатунов по настоянию своего окружения принял успокоительные, а затем и выпил алкоголь. И это при том, что у певца всегда были проблемы с сердцем, напомнил экс-продюсер. Он подчеркнул, что в свое время Шатунова из-за этого даже не взяли в армию.

Также Разин обвинил Кудряшова в своих роликах в присваивании большей части денег, которые певец зарабатывал своими концертами. Он заявил, что Шатунову «давали 100 тысяч рублей», тогда как его директор забирал 500 тысяч «на суды с экс-продюсером».

Ранее Разин также обвинял в смерти певца судью Ставропольского краевого суда Светлану Луневую, вынесшую решение в пользу исполнителя и передавшую ему права на песни группы «Ласковый май».