Семенович ответила на вопрос об отъезде из России

«Вопрос уезжать из любимой страны не стоял никогда. Ни раньше, когда мне предлагали строить спортивную и тренерскую карьеру за границей, ни сейчас, ни когда-либо. Функции "уехать с Родины" просто не существует в моих "базовых настройках". Я четко всегда знала, что буду жить только в России», — добавила Семенович.