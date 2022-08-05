Семенович ответила на вопрос об отъезде из России

Певица Анна Семенович призналась, что никогда не допускала мыслей об эмиграции из России. Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию «А теперь внимание».
Семенович отметила, что любит свою страну, она родилась в России и тут у нее живут «все родственники, близкие и друзья». По ее словам, она всегда гордилась РФ, что во времена спортивной карьеры, что творческой.
«Вопрос уезжать из любимой страны не стоял никогда. Ни раньше, когда мне предлагали строить спортивную и тренерскую карьеру за границей, ни сейчас, ни когда-либо. Функции "уехать с Родины" просто не существует в моих "базовых настройках". Я четко всегда знала, что буду жить только в России», — добавила Семенович.
Певица подчеркнула, что любит путешествовать по другим странам, но «быстро начинает скучать по Москве и друзьям» и поэтому «улетает максимум на две-три недели».