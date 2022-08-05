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17 минут назад

Покупку Пугачевой барокамеры объяснили

Елена Прошина

Барокамера нужна певице Алле Пугачевой, чтобы улучшить свое здоровье. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Абзац» высказал продюсер и концертный директор Леонид Дзюник.

Покупку Пугачевой барокамеры объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал данную покупку, которая обошлась Пугачевой в три миллиона рублей, «нормальным явлением».

«Биокамера — это нормально для человека, который может себе позволить ее купить и следить за состоянием своего здоровья», — добавил продюсер.

Дзюник напомнил, что у певицы есть проблемы с сердцем из-за чего ей даже ставили стенты. Кроме того, по ее словам, Пугачева должна быть в форме, поскольку ей нужно еще растить и поднимать маленьких детей, а в 73 года это делать нелегко.

В заключение Дзюник посоветовал певице доплатить еще миллион рублей, чтобы барокамеру доставили по адресу ее пребывания.

Ранее сообщалось, что Пугачева купила и оплатила доставку в Израиль биокамеры, но ее никто не смог принять в Кесарии.

Напомним, что певица вместе с мужем — юмористом Максимом Галкиным — и детьми сейчас находятся в Латвии. В Россию Пугачева обещала вернуться к 1 сентября, когда начнется новый учебный год в школе.

Шоу-бизнес,Леонид Дзюник,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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