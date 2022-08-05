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31 минуту назад

Корчевников вспомнил старое заявление Зеленского о русских и украинцах

Елена Прошина

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о том, как президент Украины Владимир Зеленский рассуждал о русских и украинцах около десяти лет назад. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Корчевников вспомнил старое заявление Зеленского о русских и украинцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своём Telegram-канале Корчевников рассказал, как около десяти лет назад снимал фильм об истории юмора. В одном из эпизодов снялся Владимир Зеленский, который на тот момент ещё был юмористом.

Будущий президент Украины рассказал о специфике украинского юмора конца нулевых, а также заявил, что украинцы и русские это один народ.

«Страна независимая, хотя до сих пор я считаю, что это идентичные люди, которым в какой-то момент захотелось казаться разными», – сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский осудил доклад Amnesty International о действиях ВСУ.

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Борис Корчевников,Amnesty International,
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