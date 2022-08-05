Корчевников вспомнил старое заявление Зеленского о русских и украинцах

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о том, как президент Украины Владимир Зеленский рассуждал о русских и украинцах около десяти лет назад. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своём Telegram-канале Корчевников рассказал, как около десяти лет назад снимал фильм об истории юмора. В одном из эпизодов снялся Владимир Зеленский, который на тот момент ещё был юмористом.

Будущий президент Украины рассказал о специфике украинского юмора конца нулевых, а также заявил, что украинцы и русские это один народ.

«Страна независимая, хотя до сих пор я считаю, что это идентичные люди, которым в какой-то момент захотелось казаться разными», – сказал Зеленский.