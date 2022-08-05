Якубович разделся в новом выпуске «Поле чудес»

Леонид Якубович разделся в новом выпуске капитал-шоу «Поле чудес». Ведущему пришлось пойти на «стриптиз», чтобы принять подарок от одной из участниц телепередачи, сообщают «Дни.ру».

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По данным издания, медсестра Надежда Горшкова из Сергиева Посада решила поздравить Якубовича с 77-летием.

«Я бы хотела передать музыкальный привет. И к нему, как полагается по-русски, подарочек. Раздевайтесь!» — сказала Горшкова.

Ее заявление удивило как самого ведущего, так и зрителей. Большинство присутствующих не смогли сдержать эмоции, ахнув и открыв рты от удивления. Сам же Якубович начал раздеваться, однако полностью оголенного ведущего смогли увидеть только в зале, этот момент вырезали из эфира.