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17 минут назад

Екатерина Гордон заступилась за Ивана Урганта

Газета.Ruиещё 8

Екатерина Гордон поддержала Ивана Урганта в скандале с депутатами Госдумы РФ. Юристка раскритиковала инициативу ГРАД (Группы по расследованию антироссийской деятельности), призвавшую уволить Ивана Урганта с Первого канала и включения его в список "агентов иностранного влияния".

Екатерина Гордон заступилась за Ивана Урганта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале Гордон осудила попытку преследования телеведущего и призвала власти "не возвращать 1937 год".

"Строительство новой России и гонение на инакомыслящих — вещи, на мой взгляд, параллельные. Сажать на 7 лет за мнение — ни в какие ворота", — высказалась Гордон.

Сам Иван Ургант предложил депутатской группе ГРАД переименоваться в ГОВНО (Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества). А также сравнил внесших его в черный список депутатов с героями "Гарри Поттера".

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