Екатерина Гордон заступилась за Ивана Урганта

Екатерина Гордон поддержала Ивана Урганта в скандале с депутатами Госдумы РФ. Юристка раскритиковала инициативу ГРАД (Группы по расследованию антироссийской деятельности), призвавшую уволить Ивана Урганта с Первого канала и включения его в список "агентов иностранного влияния".

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем Telegram-канале Гордон осудила попытку преследования телеведущего и призвала власти "не возвращать 1937 год".

"Строительство новой России и гонение на инакомыслящих — вещи, на мой взгляд, параллельные. Сажать на 7 лет за мнение — ни в какие ворота", — высказалась Гордон.