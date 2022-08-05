Ургант впервые обратился к россиянам после отъезда из страны

Телеведущий Иван Ургант впервые обратился к россиянам после своего отъезда из России. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале.

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Ургант, а также другие деятели культуры попали в черные списки Госдумы на увольнение. Также в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Об этом сообщали в NEWS.ru. По этому поводу телеведущий иронично высказался.

«Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и добиться нескольких результатов», — пишет он.

Ургант советует группе изъять из свободной продажи «все альбомы Пола Маккартни, за исключительный альбом «Назад в СССР». Также он предлагает членам переименоваться в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества». И в качестве гимна Иван Ургант также вкидывает идею использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».