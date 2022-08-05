В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
54 минуты назад

Ургант впервые обратился к россиянам после отъезда из страны

Ura.Ru

Телеведущий Иван Ургант впервые обратился к россиянам после своего отъезда из России. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале.

Ургант впервые обратился к россиянам после отъезда из страны
Фото: ТАССТАСС

Ургант, а также другие деятели культуры попали в черные списки Госдумы на увольнение. Также в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Об этом сообщали в NEWS.ru. По этому поводу телеведущий иронично высказался.

«Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и добиться нескольких результатов», — пишет он.

Ургант советует группе изъять из свободной продажи «все альбомы Пола Маккартни, за исключительный альбом «Назад в СССР». Также он предлагает членам переименоваться в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества». И в качестве гимна Иван Ургант также вкидывает идею использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

Иван Ургант впервые с зимы выступил ведущим в России

Ранее музыкант Сергей Шнуров обвинил Урганта и Хаматову в предательстве. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.

Шоу-бизнес,Ярослав Евдокимов,Пол Маккартни,Иван Ургант,Сергей Шнуров,Владимир Путин,Госдума,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители