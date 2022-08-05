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1 час назад

Соседов прокомментировал миллионные доходы Вайкуле в РФ

Елена Прошина

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что если бы Лайму Вайкуле перестали приглашать на концерты в России, то она бы осталась без заработка. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Соседов прокомментировал миллионные доходы Вайкуле в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее появилась информация о том, что за последний год артистка заработала в России около 390 млн рублей. По мнению интернет-пользователей, латвийская певица пытается усидеть на двух стульях.

«Они, да, зарабатывают, а потом гадят здесь. Пусть Лайма Вайкуле зарабатывает у себя в Латвии. Много ли она там заработает? Она говорит, что европейская артистка, но в Европе тоже не нужна никому, кроме разве что русских диаспор. Но нет, она приезжает... Эта артистка уже давно себя скомпрометировала. Я считал Лайму умной женщиной, но это оказалось не так, к сожалению», — сказал Соседов.

Напомним, что Вайкуле развернула украинский флаг на своем концерте в Латвии. По словам адвоката Сергея Жорина, певицу могут привлечь к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ. Артистке может даже грозить уголовная статья.

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