Соседов прокомментировал миллионные доходы Вайкуле в РФ

«Они, да, зарабатывают, а потом гадят здесь. Пусть Лайма Вайкуле зарабатывает у себя в Латвии. Много ли она там заработает? Она говорит, что европейская артистка, но в Европе тоже не нужна никому, кроме разве что русских диаспор. Но нет, она приезжает... Эта артистка уже давно себя скомпрометировала. Я считал Лайму умной женщиной, но это оказалось не так, к сожалению», — сказал Соседов.