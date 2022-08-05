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53 минуты назад

Пресс-секретарь "Ленинграда" заявил, что Шнуров находится в Турции

ТАСС

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вернулся из отпуска и сейчас находится по работе в Турции. Об этом в пятницу рассказал ТАСС пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

Стало известно местонахождение Шнурова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР", - сказал он.

Сергей Шнуров покинул Россию

Ранее в Telegram-канале администрации города Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) под фотографией трех мужчин в камуфляжной форме на фоне арки написали: "Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Иримино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения".

Шоу-бизнес,Дмитрий Гугучкин,Георгий Болонев,Евгений Пригожин,Сергей Шнуров,
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