Галкин начал выступать на латышском языке из-за российской «слежки»

Сбежавший из России комик Максим Галкин начал выступать в Юрмале на латышском языке. Как сообщает «Газета.ru», свое решение выучить новый язык он объяснил тем, что в России внимательно следят за всем, что он говорит.
На попавших в соцсети видеозаписях видно, что публика в концертном зале Дзинтаре восторженно реагирует на шутки Галкина на их родном языке.
Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине юморист уехал из России вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Впоследствии его уволили с Первого канала, а зарабатывать на жизнь он начал концертами за рубежом.
Пугачева сообщала, что собирается вернуться в Москву к 1 сентября, чтобы близняшки Лиза и Гарри могли пойти в школу. Однако в последнее время активно распространяются слухи, что пара может перебраться в США — семья Галкина сейчас якобы распродает всю недвижимость в России.