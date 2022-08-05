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12 минут назад

Галкин начал выступать на латышском языке из-за российской «слежки»

Никита Бородкин

Сбежавший из России комик Максим Галкин начал выступать в Юрмале на латышском языке. Как сообщает «Газета.ru», свое решение выучить новый язык он объяснил тем, что в России внимательно следят за всем, что он говорит.

Галкин начал выступать на латышском языке из-за российской «слежки»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На попавших в соцсети видеозаписях видно, что публика в концертном зале Дзинтаре восторженно реагирует на шутки Галкина на их родном языке.

Максим Галкин получил травму во время концерта в Израиле

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине юморист уехал из России вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Впоследствии его уволили с Первого канала, а зарабатывать на жизнь он начал концертами за рубежом.

Пугачева сообщала, что собирается вернуться в Москву к 1 сентября, чтобы близняшки Лиза и Гарри могли пойти в школу. Однако в последнее время активно распространяются слухи, что пара может перебраться в США — семья Галкина сейчас якобы распродает всю недвижимость в России.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Первый канал,
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