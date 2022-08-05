Галкин начал выступать на латышском языке из-за российской «слежки»

Сбежавший из России комик Максим Галкин начал выступать в Юрмале на латышском языке. Как сообщает «Газета.ru», свое решение выучить новый язык он объяснил тем, что в России внимательно следят за всем, что он говорит.

На попавших в соцсети видеозаписях видно, что публика в концертном зале Дзинтаре восторженно реагирует на шутки Галкина на их родном языке.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине юморист уехал из России вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Впоследствии его уволили с Первого канала, а зарабатывать на жизнь он начал концертами за рубежом.