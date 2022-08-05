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1 час назад

Депутат Елена Драпеко намекнула Андрею Макаревичу, что ему не стоит возвращаться в Россию

FBM.ru

Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Елена Драпеко не подтвердила претензии музыканта Андрея Макаревича касательно того, что его выступления на территории РФ будто бы отменяют. Об этом делегат сообщила порталу «Абзац», передает CTNews.

«Могут быть эксцессы»: депутат дала совет Макаревичу
Фото: FBM.ruFBM.ru

На территории России нет официального запрета на концерты знаменитостей, которые высказываются против проведения специальной военной операции на территории Украины, отметила Драпеко, тем самым уличив исполнителя во лжи. Представитель власти предполагает, что организаторы таких мероприятий элементарно не хотят рисковать, приглашая покинувших страну артистов.

«Официально никаких воспрещений выступать певцам у нас нет. Возможно продюсеры, что основывают концерты, попросту перестраховываются и не хотят иметь дело с артистами, что выступают против СВО. Хотя бы потому, что будет возмущена публика их появлением, могут иметься некие эксцессы на концертах», — прокомментировала Драпеко.

Помимо этого, депутат посоветовала фавориту музыкального коллектива «Машины времени» не возвращаться в Россию, поскольку его могут поджидать неприятности. Макаревич высказал много того, чего патриоты России могут ему не простить. Ему лучше находиться там, где он отсиживается, заявила депутат.

Шоу-бизнес,Елена Драпеко,Андрей Макаревич,Госдума,
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