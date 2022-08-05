«Могут быть эксцессы»: депутат дала совет Макаревичу

Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Елена Драпеко не подтвердила претензии музыканта Андрея Макаревича касательно того, что его выступления на территории РФ будто бы отменяют. Об этом делегат сообщила порталу «Абзац», передает CTNews.

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На территории России нет официального запрета на концерты знаменитостей, которые высказываются против проведения специальной военной операции на территории Украины, отметила Драпеко, тем самым уличив исполнителя во лжи. Представитель власти предполагает, что организаторы таких мероприятий элементарно не хотят рисковать, приглашая покинувших страну артистов.

«Официально никаких воспрещений выступать певцам у нас нет. Возможно продюсеры, что основывают концерты, попросту перестраховываются и не хотят иметь дело с артистами, что выступают против СВО. Хотя бы потому, что будет возмущена публика их появлением, могут иметься некие эксцессы на концертах», — прокомментировала Драпеко.