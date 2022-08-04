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44 минуты назад

Сбежавшая Литвинова призналась в тоске по России и желании вернуться

Елена Прошина

Актриса Рената Литвинова, сбежавшая на фоне спецоперации России на Украине во Францию, у себя в социальной сети призналась, что тоскует по РФ и хочет вернуться. Ее слова приводит «Пятый канал».

Сбежавшая Литвинова призналась в тоске по России и желании вернуться
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Насчет возвращения на родину у Литвиновой спросил один из ее подписчиков. Он попытался узнать у актрисы, не хочет ли она приехать в Россию. Литвинова в ответ на это написала, что «не может не хотеть вернуться».

Напомним, что еще в конце февраля Литвинова вместе с Земфирой покинули Россию и отправились во Францию. На фоне этого в сторону актрисы и певицы полилось большое количество хейта, на который они никак отвечать не стали, как и комментировать свой отъезд.

Стоит отметить, что пребывая в отъезде Литвинова пропустила гастроли театра МХТ имени Антона Чехова. Его руководству в итоге пришлось искать замену актрисе.

Сама же Литвинова ведет во Франции активную жизнь. 30 сентября она планирует представит на театральном фестивале в Таллине свой новый моноспектакль «Кактус». Также актриса снимается для бренда Balenciaga.

У актрисы за границей живет 20-летняя дочь Ульяна, а в России у нее осталась пожилая мать Алиса Михайловна.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,Антон Чехов,
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