Ким Кардашьян получила плоский живот с помощью болезненной процедуры

Ким Кардашьян призналась, что добиться идеально плоского живота ей помогла болезненная аппаратная процедура. Об этом сообщает People.
В своих соцсетях 41-летняя звезда реалити рассказала о болезненной аппаратной процедуре, к которой ей пришлось прибегнуть, чтобы подтянуть кожу в области живота. На фотографии, которую Ким выложила в историях видно, как сильно ее кожа покраснела после манипуляций.
«Это полностью меняет правила игры. Я сделала лазер Morpheus, чтобы подтянуть живот. Я думаю, это мой любимый лазер, он очень болезненный, но это того стоит», — подписала снимок Кардашьян.
В мае 2022 года Ким Кардашьян сильно похудела, чтобы влезть в легендарное платье Мэрилин Монро на балу Met Gala. Несмотря на то, что звезде реалити удалось скинуть 7 кг, арендованное платье все же оказалось ей мало. Ким вернула наряд в ненадлежащем виде — платье самой знаменитой блондинки Голливуда разошлось по швам, протерлось в нескольких местах и недосчиталось декоративных кристаллов.