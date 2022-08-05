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1 час назад

Ким Кардашьян призналась, что добилась плоского живота с помощью болезненной процедуры

Газета.Ru

Ким Кардашьян призналась, что добиться идеально плоского живота ей помогла болезненная аппаратная процедура. Об этом сообщает People.

Ким Кардашьян получила плоский живот с помощью болезненной процедуры
Фото: kimkardashian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)kimkardashian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В своих соцсетях 41-летняя звезда реалити рассказала о болезненной аппаратной процедуре, к которой ей пришлось прибегнуть, чтобы подтянуть кожу в области живота. На фотографии, которую Ким выложила в историях видно, как сильно ее кожа покраснела после манипуляций.

«Это полностью меняет правила игры. Я сделала лазер Morpheus, чтобы подтянуть живот. Я думаю, это мой любимый лазер, он очень болезненный, но это того стоит», — подписала снимок Кардашьян.

В мае 2022 года Ким Кардашьян сильно похудела, чтобы влезть в легендарное платье Мэрилин Монро на балу Met Gala. Несмотря на то, что звезде реалити удалось скинуть 7 кг, арендованное платье все же оказалось ей мало. Ким вернула наряд в ненадлежащем виде — платье самой знаменитой блондинки Голливуда разошлось по швам, протерлось в нескольких местах и недосчиталось декоративных кристаллов.

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