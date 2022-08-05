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1 час назад

Люся Чеботина рассказала, как ей угрожал организатор концерта в Петербурге

Газета.Ruиещё 1

Певица Люся Чеботина в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала, как ее довел до слез организатор концерта и корпоратива в Санкт-Петербурге.

"Оскорбления и мат": Люся Чеботина рассказала об угрозах
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Он начал прямо перед моим выходом на сцену общаться по-хамски со мной и моей мамой (она — мой директор). Налетал, хватал меня за джинсы. В наш адрес шли оскорбления и мат, чуть ли не лез в драку», — пожаловалась Чеботина.

Исполнительница призналась, что после бизнесмен начал ей угрожать и требовать двойную сумму гонорара. Певице пришлось согласиться на условия организатора, чтобы покинуть это заведение. Чеботина рассказала, что после инцидента «три дня ревела на полу». По словам певицы, она понесла финансовые убытки, так как недобросовестный предприниматель распустил слух об отмене концерта якобы из-за плохого настроения.

Ранее Чеботина заявила, что МакSим пела под фонограмму на финале Кубка России.

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