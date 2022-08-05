"Оскорбления и мат": Люся Чеботина рассказала об угрозах

«Он начал прямо перед моим выходом на сцену общаться по-хамски со мной и моей мамой (она — мой директор). Налетал, хватал меня за джинсы. В наш адрес шли оскорбления и мат, чуть ли не лез в драку», — пожаловалась Чеботина.