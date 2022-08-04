Светлане Лободе не рады на Украине

“Певица Светлана Лобода, как большинство ее коллег с Украины, решила не прекращать работать в России после сложившийся ситуации в 2014 году. Но 24 февраля в своем инстаграме певица заявила, что, наконец, она осознала, что все эти годы прошли зря и потратила она их не на ту страну и не на тех людей. Украина — это для сильных,- высказалась по поводу ситуации Приходько. Тебе и здесь не рады. Прости”