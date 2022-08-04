Светлане Лободе не рады на Украине

Украинская певица Анастасия Приходько подвергла критике свою коллегу Светлану Лободу, сказав, что певице не место на Украине. Как сообщает издательство Стархит.
Артистка более чем уверена, что певице Лободе совсем не рады на исторической родине. По мнению Анастасии, страна в данный момент ощущает острую нехватку в сильных людях. Светлана Лобода таковой, по мнению Приходько не является.
“Певица Светлана Лобода, как большинство ее коллег с Украины, решила не прекращать работать в России после сложившийся ситуации в 2014 году. Но 24 февраля в своем инстаграме певица заявила, что, наконец, она осознала, что все эти годы прошли зря и потратила она их не на ту страну и не на тех людей. Украина — это для сильных,- высказалась по поводу ситуации Приходько. Тебе и здесь не рады. Прости”
Напомним, что Анастасия Приходько принимала участие в песенном конкурсе Евровидение, где представляла Россию. Но этот факт в ее биографии не помешал певице отвернуться от России и вернуться на Украину.