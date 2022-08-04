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38 минут назад

Светлане Лободе не рады на Украине

FBM.ruиещё 4

Украинская певица Анастасия Приходько подвергла критике свою коллегу Светлану Лободу, сказав, что певице не место на Украине. Как сообщает издательство Стархит.

Светлане Лободе не рады на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка более чем уверена, что певице Лободе совсем не рады на исторической родине. По мнению Анастасии, страна в данный момент ощущает острую нехватку в сильных людях. Светлана Лобода таковой, по мнению Приходько не является.

“Певица Светлана Лобода, как большинство ее коллег с Украины, решила не прекращать работать в России после сложившийся ситуации в 2014 году. Но 24 февраля в своем инстаграме певица заявила, что, наконец, она осознала, что все эти годы прошли зря и потратила она их не на ту страну и не на тех людей. Украина — это для сильных,- высказалась по поводу ситуации Приходько. Тебе и здесь не рады. Прости”

Напомним, что Анастасия Приходько принимала участие в песенном конкурсе Евровидение, где представляла Россию. Но этот факт в ее биографии не помешал певице отвернуться от России и вернуться на Украину.

Шоу-бизнес,Анастасия Приходько,Светлана Лобода,
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