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13 минут назад

Приходько заявила, что осудившей Россию Лободе не рады на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Украинскую певицу Светлану Лободу никто не ждет на Украине, заявила другая украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении-2009».

Приходько: Лободе не рады на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Светлана Лобода продолжила работать в России после 2014 года, но 24 февраля, наконец, осознала, а точнее через месяц после начала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну. А я тебе говорила: «Света, уезжай домой, пока не поздно», – цитирует Приходько StarHit.ru.

«Тебе и здесь не рады. Прости», – заключила она.

Отмечается, что Лобода пока никак не отреагировала на эти выступления.

Лобода ответила на вопрос о возвращении в Россию

Также Приходько высказала претензии и к другим украинским артистам, покинувшим страну после начала российской спецоперации.

«Разговаривала с подругой о том, как будем принимать на Украине мужчин, которые выехали за границу. Потап, Монатик, Влад Яма. Поздравлять их или сказать, мол, хорошо, что вернулись? Или же, как здорово нам всем вместе? Или можно их обнять и сказать – как тебе было тяжело, слава богу, что с тобой все в порядке? У меня есть одна версия, как их назвать – чангалисты (нахлебники, незваные гости – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила она.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу.

Шоу-бизнес,Анастасия Приходько,Светлана Лобода,Вера Брежнева,
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