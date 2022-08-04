Приходько: Лободе не рады на Украине

«Разговаривала с подругой о том, как будем принимать на Украине мужчин, которые выехали за границу. Потап, Монатик, Влад Яма. Поздравлять их или сказать, мол, хорошо, что вернулись? Или же, как здорово нам всем вместе? Или можно их обнять и сказать – как тебе было тяжело, слава богу, что с тобой все в порядке? У меня есть одна версия, как их назвать – чангалисты (нахлебники, незваные гости – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила она.