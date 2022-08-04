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1 час назад

SHAMAN обогнал Джастина Бибера в хит-параде клипов на YouTube

ТАСС

Клип российского артиста SHAMAN на песню "Я русский" вошел в топ-100 лучших клипов мира. Он собрал порядка 7 млн просмотров и обогнал клип Джастина Бибера Baby.

SHAMAN обогнал Джастина Бибера в хит-параде клипов на YouTube
Фото: Пресс-служба артистаПресс-служба артиста

SHAMAN является единственный российским певцом в хит-параде YouTube по данным за неделю.

"На протяжении уже двух недель с момента релиза клип на песню занимает первое место в российских трендах и чартах YouTube и собрал за это время около 7 млн просмотров, полмиллиона лайков", - сообщается в посте Telegram-канала SHAMAN.

Видео попало в мировой хит-парад клипов YouTube на 92-е место, обогнав хит Джастина Бибера Baby.

SHAMAN запустил свой авторский проект в 2022 году. Артист выступает на сцене с четырехлетнего возраста, получил три музыкальных образования, включая Российскую академию музыки им. Гнесиных, участвовал в телешоу "Голос" и "Фактор А".

Известность SHAMAN получил благодаря интернету. Его песня "Встанем", выпущенная 23 февраля этого года, быстро попала в тренды соцсетей. На данный момент видео на песню набрали в соцсетях артиста более 35 млн просмотров.

Шоу-бизнес,Джастин Бибер,
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