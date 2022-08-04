Урганта заметили на частном мероприятии в Петербурге

«Ургант нарасхват на частных вечеринках. На этот раз выступил в любимом Питере», - говорится в сообщении.

Напомним, пока неизвестно, вернется ли вечернее шоу Урганта в эфир Первого канала. При этом телеведущего все чаще видят на частных вечеринках. Так, недавно в СМИ появилась информация, что Ургант провел корпоратив для сотрудников омского банка.