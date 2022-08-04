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59 минут назад

Урганта заметили на частном мероприятии в Петербурге

Елена Прошина

Телеведущий Иван Ургант провел закрытое частное мероприятие в Санкт-Петербурге. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

Урганта заметили на частном мероприятии в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ургант нарасхват на частных вечеринках. На этот раз выступил в любимом Питере», - говорится в сообщении.

Напомним, пока неизвестно, вернется ли вечернее шоу Урганта в эфир Первого канала. При этом телеведущего все чаще видят на частных вечеринках. Так, недавно в СМИ появилась информация, что Ургант провел корпоратив для сотрудников омского банка.

Тем временем, публицист Захар Прилепин в своем Telegram-канале сообщил, что ему рассказали, как телеведущий Иван Ургант работал над новым YouTube-шоу «в коридорах Останкино». В частности, телеведущий «весело записывал подводки к новой программе». Сам Ургант эту информацию пока не подтвердил.

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