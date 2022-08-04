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2 минуты назад

Семенович рассказала, что "незаметно и естественно" фотошопит свои снимки

Газета.Ru

Певица Анна Семенович в беседе с изданием «А теперь внимание!» призналась, что прибегает к использованию фотошопа, чтобы улучшить свои кадры.

Семенович призналась, что "незаметно" фотошопит свои снимки
Фото: Алексей Даничев/РИА НовостиАлексей Даничев/РИА Новости

«Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки. Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку. Почему нет? Это мое право», — рассказала артистка. Также она добавила, что не вносит серьезные изменения в снимки.

Семенович добавила, что чаще всего может «подобрать животик» на кадрах во время корректировки.

«Неужели вы думаете, что за много лет я не научилась немного себя корректировать незаметно и естественно? А ноги, кстати, вообще никогда не фотошоплю», — объяснила исполнительница.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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