Семенович призналась, что "незаметно" фотошопит свои снимки

Певица Анна Семенович в беседе с изданием «А теперь внимание!» призналась, что прибегает к использованию фотошопа, чтобы улучшить свои кадры.
«Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки. Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку. Почему нет? Это мое право», — рассказала артистка. Также она добавила, что не вносит серьезные изменения в снимки.
Семенович добавила, что чаще всего может «подобрать животик» на кадрах во время корректировки.
«Неужели вы думаете, что за много лет я не научилась немного себя корректировать незаметно и естественно? А ноги, кстати, вообще никогда не фотошоплю», — объяснила исполнительница.