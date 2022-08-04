Семенович призналась, что "незаметно" фотошопит свои снимки

«Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки. Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку. Почему нет? Это мое право», — рассказала артистка. Также она добавила, что не вносит серьезные изменения в снимки.