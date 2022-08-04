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32 минуты назад

Высоцкая рассказала о болезни

Елена Прошина

Телеведущая Юлия Высоцкая рассказала в своем Телеграм-канале о проблемах со здоровьем из-за которых даже пришлось отменить ряд спектаклей.

Высоцкая рассказала о болезни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оказалось, что актриса заразилась коронавирусом, из-за чего ей пришлось временно изолироваться от общества.

«Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи», — написала Высоцкая.

Напомним, это уже не первая знаменитость, заразившаяся коронавирусов в последнее время. Ранее стало известно о болезни у 77-летнего актера Александра Филиппенко. Артиста госпитализировали, но его жизни ничто не угрожает. За актером наблюдают врачи, ставят капельницы, дают витамины.

Также экстренно госпитализировали президента Российской академии образования Ольгу Васильеву. По предварительным данным, она болеет коронавирусом уже неделю. Сначала Васильева лечилась дома, но из-за ухудшения состояния ее доставили в больницу.

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