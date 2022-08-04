Высоцкая рассказала о болезни

Телеведущая Юлия Высоцкая рассказала в своем Телеграм-канале о проблемах со здоровьем из-за которых даже пришлось отменить ряд спектаклей.

Оказалось, что актриса заразилась коронавирусом, из-за чего ей пришлось временно изолироваться от общества.

«Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи», — написала Высоцкая.

Напомним, это уже не первая знаменитость, заразившаяся коронавирусов в последнее время. Ранее стало известно о болезни у 77-летнего актера Александра Филиппенко. Артиста госпитализировали, но его жизни ничто не угрожает. За актером наблюдают врачи, ставят капельницы, дают витамины.