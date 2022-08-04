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43 минуты назад

Дом-НЛО на Рублевке для Наоми Кэмпбелл выставили на продажу

Лера Букина

Дорогостоящий дом-НЛО, который был построен на Рублевке для Наоми Кэмпбелл, выставлен на продажу на сервисе объявлений «Авито». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Дом-НЛО на Рублевке для Наоми Кэмпбелл выставили на продажу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дом состоит из стекла и бетона. Он напоминает огромный космический корабль. Здание построено по проекту известного архитектора Захи Хадид.

Дом должен был достаться супермодели Кэмпбелл от российского миллиардера Владислава Доронина – это был запланированный свадебный подарок.

Напомним, что пара состояла в отношениях около пяти лет. Однако в этом доме они так и не пожили. Пара рассталась в 2013 году.

Суммарная площадь особняка оценивается в 2,7 тысячи квадратных метров. Жилые и прочие помещения располагаются на четырех уровнях. В СМИ писали, что стоимость особняка составила 140 млн долларов (9 млрд рублей).

На «Авито» дом продают за 5 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на «Авито» появились объявления о продаже мест в очереди в H&M. Один продавец оценил его в 500 рублей, другой — в 1500 рублей. Так, покупателям пообещали первое место в очереди в магазин в ТЦ «Авиапарк».

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