Борисова предложила внести Вайкуле в «черный список»

Телеведущая Дана Борисова предложила внести в «черный список» артистов, не поддерживающих спецоперацию на Украине, в том числе Лайму Вайкуле и Аллу Пугачеву. Об этом пишет «Слово и дело».

По мнению Борисовой, Вайкуле, развернувшей недавно на концерте украинский флаг, нужно обнулить визу, а еще лучше – внести в «черный» список».

«Как минимум, обнулить визу, максимум — в список артистов внести, которым на 50 лет въезд запрещен. Ей дорога закрыта», — сказала телезвезда.

По словам Борисовой, то, что Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкуле позволяют себе нелицеприятные высказывания — неудивительно. Однако от этого не становится менее неприятно их слушать.