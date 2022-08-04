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1 час назад

Борисова предложила внести Вайкуле в «черный список»

Елена Прошина

Телеведущая Дана Борисова предложила внести в «черный список» артистов, не поддерживающих спецоперацию на Украине, в том числе Лайму Вайкуле и Аллу Пугачеву. Об этом пишет «Слово и дело».

Борисова предложила внести Вайкуле в «черный список»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Борисовой, Вайкуле, развернувшей недавно на концерте украинский флаг, нужно обнулить визу, а еще лучше – внести в «черный» список».

«Как минимум, обнулить визу, максимум — в список артистов внести, которым на 50 лет въезд запрещен. Ей дорога закрыта», — сказала телезвезда.

По словам Борисовой, то, что Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкуле позволяют себе нелицеприятные высказывания — неудивительно. Однако от этого не становится менее неприятно их слушать.

Напомним, недавно Лайма Вайкуле развернула флаг Украины на своем концерте в Латвии. Поступок певицы осудили многие российские деятели шоу-бизнеса. Так, актриса Татьяна Васильева заявила, что Вайкуле не Шаляпин, чтобы переживать об отсутствии ее концертов в России.

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