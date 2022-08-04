Лайма Вайкуле перенесла операцию на фоне слухов о рецидиве рака

Певица Лайма Вайкуле на фоне слухов о рецидиве рака стала выглядеть моложе. По мнению пластического хирурга Мадины Байрамуковой, звезда сделала себе подтяжку лица.

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Исполнительница хита «Вернисаж» появилась на частном мероприятии, где спела свои популярные композиции. Кадры со знаменитостью улетели в Сеть. Пластический хирург оценила внешность Вайкуле, к которой, по слухам, вернулось онкологическое заболевание.

«Скорее всего, певица прибегла к эндоскопическому лифтингу лба и подтяжке средней зоны лица при помощи чек-лифтинга», — пояснила врач в разговоре с Woman.ru.