Лайма Вайкуле перенесла операцию на фоне слухов о рецидиве рака

Певица Лайма Вайкуле на фоне слухов о рецидиве рака стала выглядеть моложе. По мнению пластического хирурга Мадины Байрамуковой, звезда сделала себе подтяжку лица.
Исполнительница хита «Вернисаж» появилась на частном мероприятии, где спела свои популярные композиции. Кадры со знаменитостью улетели в Сеть. Пластический хирург оценила внешность Вайкуле, к которой, по слухам, вернулось онкологическое заболевание.
«Скорее всего, певица прибегла к эндоскопическому лифтингу лба и подтяжке средней зоны лица при помощи чек-лифтинга», — пояснила врач в разговоре с Woman.ru.
Недавно Вайкуле угодила в скандал из-за выступления в Литве с украинским флагом. Знаменитость обвинили в лицемерии, поскольку певица продолжает зарабатывать в России.