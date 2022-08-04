Урганта, Галкина и Хаматову призвали проверить на уплату налогов

Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал проверить на предмет уплаты налогов российских артистов, покинувших страну. Речь, в частности, идет об Иване Урганте, Максиме Галкине и Чулпан Хаматовой. Об этом пишет RT.

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Соответствующее письмо направлено генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. В своем обращении Сухарев обратил внимание на сообщения о том, что артисты, неоднозначно высказывающиеся о спецоперации на Украине, распродают свое имущество. При этом у депутата вызывают сомнения источники доходов, на которые была приобретена данная собственность. Кроме того, остается открытым вопрос об уплате налогов с этих доходов.

«В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства», — говорится в тексте обращения.