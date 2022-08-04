Телеведущая и певица Ольга Бузова проводит отпуск на Красной Поляне. На днях артистка опубликовала видео с роскошным салютом, чем спровоцировала слухи о новом романе.

Одна из пользовательниц написала в комментариях, что сюрприз для Бузовой устроил некий Паша. Изучив старые публикации артистки, подписчики пришли к выводу, что в Сочи дива отдыхает вместе с Павлом Буниным, передает Пятый канал.

У мужчины есть супруга и ребенок, о чем свидетельствуют снимки на его странице в соцсетях. Однако некоторые поклонники не исключили, что Бузова могла устроить фейерверк сама для себя.