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1 час назад

Ольгу Бузову заподозрили в любовных отношениях с женатым мужчиной

Слово и Дело

Телеведущая и певица Ольга Бузова проводит отпуск на Красной Поляне. На днях артистка опубликовала видео с роскошным салютом, чем спровоцировала слухи о новом романе.

Одна из пользовательниц написала в комментариях, что сюрприз для Бузовой устроил некий Паша. Изучив старые публикации артистки, подписчики пришли к выводу, что в Сочи дива отдыхает вместе с Павлом Буниным, передает Пятый канал.

У мужчины есть супруга и ребенок, о чем свидетельствуют снимки на его странице в соцсетях. Однако некоторые поклонники не исключили, что Бузова могла устроить фейерверк сама для себя.

Отпуск певицы на Красной Поляне проходит в элитном банном комплексе. В Сочи артистка не только расслабляется, но и посещает тренировки по большому теннису.

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