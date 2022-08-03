Билан уехал из России

Российский исполнитель Дима Билан огорчил фанатов новостью об отъезде из России.
Певец опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, где за его портретом узнаются очертания зала аэропорта.
«Полетел в Турцию», – подписал снимок музыкальный исполнитель.
Артист не успел уточнить формат своей поездки – отдых или работа, показав лишь, как разъезжает по зданию аэровокзала на электрокаре. Если судить по русскоязычным вывескам, на момент публикации снимка Билан находился еще в Москве, ожидая рейс.