Билан уехал из России

Певец опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, где за его портретом узнаются очертания зала аэропорта.

Артист не успел уточнить формат своей поездки – отдых или работа, показав лишь, как разъезжает по зданию аэровокзала на электрокаре. Если судить по русскоязычным вывескам, на момент публикации снимка Билан находился еще в Москве, ожидая рейс.