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11 минут назад

Билан проинформировал поклонников об отъезде из России

Слово и Дело

Российский исполнитель Дима Билан огорчил фанатов новостью об отъезде из России.

Билан уехал из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, где за его портретом узнаются очертания зала аэропорта.

«Полетел в Турцию», – подписал снимок музыкальный исполнитель.

Артист не успел уточнить формат своей поездки – отдых или работа, показав лишь, как разъезжает по зданию аэровокзала на электрокаре. Если судить по русскоязычным вывескам, на момент публикации снимка Билан находился еще в Москве, ожидая рейс.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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