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6 минут назад

Россияне отреагировали на выходку Вайкуле, которая развернула на концерте украинский флаг

Слово и Дело

Латвийская певица Лайма Вайкуле во время концерта вприморском литовском городке Паланге вышла на сцену с флагом Украины, обозначив тем самым свою позицию в отношении специальной военной операции на Украине. Россияне не оценили выходку певицы.

Россияне отреагировали на выходку Вайкуле с украинским флагом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица Лайма Вайкуле на концерте в Литве продемонстрировалафлаг Украины. Таким образом звезда высказала свою позицию по поводу спецоперации на Украине. При этом певица объяснила: она остается гражданкой Латвии, а значит ее политика и позиция отличаются от российской. На вопрос, собирается ли Вайкуле выступать в России, певица объяснила, что пока не планирует этого делать, так как не знает, «как это может происходить эмоционально».

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Вайкуле является близкой подругой сбежавших из России АллыПугачевой и Максима Галкина. Певица не раз высказывала свое отношение к гражданам России и известна своей способностью к переобуванию на лету.

Однако россияне знают ответ на вопрос, будет ли ЛаймаВайкуле выступать в России — и он отрицательный.

В комментариях под роликом, где певица разворачивает украинский флаг, россияне делятся своими мыслями по поводуее поступка.

«Ей оплатили, она вышла. Это же бизнес. Да, и недавно она
ещё уверяла что у русских в Латвии те же права, что и у латышей. Бизнес, ничего
личного».

«В годину испытаний все, что не тонет, то всплывает».

«Старушка выпала в осадок, надо о себе напомнить, вся ее
известность и популярность остались в РОССИИ...»

«Что мы всё о них, зажравшихся и надоевших! Есть и другие — молодые и талантливые: Димаш, Анкудинова, Шаман. А сколько других молодых было на разных конкурсах? Но НЕ СМОГЛИ пробиться из-за алчности и обычной зависти
старой "арт-элитки"».

«Недавно была больна, что с людьми флаг "животворящий" делает, закрыть границу для всех предателей, пусть живут как хотят — только не в России».

«Человек, который позволяет себе отвратительные выходки,
является отвратительным. В России больше свободы слова, чем где бы то ни было.
Но Россия должна давать не зеркальный, а стократный ответ тем, кто ее не уважает. Достоинство — это то, что себе может позволить только сильное, независимое государство».

«Самое обидное, что как только все закончится эти...
вернутся, как ни в чем не бывало. Почему мы такие добренькие и всех прощаем? Лайма давно против России, но ей это не мешало ездить к нам, сниматься, выступать...»

«Ждём новые имена, действительно достойных, красивых и талантливых. А не этих отцветших обдуванчиков, от которых устойчивый тошнотный
рефлекс выработался как минимум лет 20 назад», — пишут россияне.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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