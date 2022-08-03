Макаревич заявил о полном безразличии к россиянам

Россияне вновь оказались раскритикованы солистом группы «Машина времени», который сбежал в Израиль после начала спецоперации на Украине.

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Рок-музыкант Андрей Макаревич в интервью для Youtube-канала «ГвоздиShow» рассказал о своем истинном отношении к гражданам России.

После 24 февраля основатель группы «Машина времени» заявил, что испытывает полное безразличие к россиянам и не имеет желания возвращаться на родину. Он добавил, что больше не собирается писать песни на фоне происходящих в мире событий.

«Меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются ученые, пусть разбираются медики. Что такое происходило с этими людьми последние несколько сотен лет. Я не хочу даже в этом копаться», — добавил певец.