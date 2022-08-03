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1 час назад

Самойлова сделала Джигану многомиллионный подарок

Елена Прошина

Блогер Оксана Самойлова поздравила супруга Джигана с днем рождения и подарила ему новый Mercedes. Об этом пишет «Газета.ру».

Самойлова сделала Джигану многомиллионный подарок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

2 августа рэпер Джиган отметил 37-летие. Супруга исполнителя Оксана Самойлова написала трогательное поздравление в соцсетях.

«С днем рождения. 37 лет, из которых 15 мы празднуем вместе. И пусть еще через 50 лет мы будем также всей семьей теплым августовским утром, держась за руки в окружении детей и внуков, отмечать твой праздник», — написала она.

Также Самойлова разместила видеоролик с моментом вручения подарка – нового автомобиля марки Mercedes. Цена машины варьируется от 10 до 30 млн рублей. На капот Оксана наклеила свою фотографию, которую Джиган немедленно расцеловал.

«Когда абсолютно не был готов к такому повороту», - подписала видео жена рэпера.

Ранее в своих социальных сетях Оксана Самойлова заявила, что собирается стать певицей. Поклонники тут же раскритиковали решение блогера. Ее сравнили с Ольгой Бузовой и Анастасией Костенко.

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