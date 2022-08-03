Телеведущая Юлия Меньшова попыталась найти оправдание Максиму Галкину, который уехал из России после начала спецоперации на Украине. Дочь режиссера Владимира Меньшова рассказала, что какое-то время работала вместе с Максимом Галкиным. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Меньшова высказала свое предположение о том, что заставило супруга Аллы Пугачевой уехать из страны.

«Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки», — поделилась мнением телеведущая в своем YouTube-канале.

Ранее Максим Галкин рассказал подписчикам, что оказался за границей не по собственной воле. Шоумен отметил, что в России ему не дают работать, а сидеть без дела он не может.