В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Меньшова рассказала, что происходило с Галкиным до его эмиграции

Вести Подмосковья

Телеведущая Юлия Меньшова попыталась найти оправдание Максиму Галкину, который уехал из России после начала спецоперации на Украине. Дочь режиссера Владимира Меньшова рассказала, что какое-то время работала вместе с Максимом Галкиным. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Меньшова высказала свое предположение о том, что заставило супруга Аллы Пугачевой уехать из страны.

«Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки», — поделилась мнением телеведущая в своем YouTube-канале.

Ранее Максим Галкин рассказал подписчикам, что оказался за границей не по собственной воле. Шоумен отметил, что в России ему не дают работать, а сидеть без дела он не может.

Покинувший Израиль Галкин записал видеообращение

Как стало известно, пиарщики начали работать над восстановлением репутации Аллы Пугачевой. Певица может вернуться в Россию в сентябре.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Владимир Меньшов,Алла Пугачева,Юлия Меньшова,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители