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50 минут назад

Стало известно о дополнительных заработках Вайкуле в России

Елена Прошина

Несмотря на критику в адрес спецоперации на Украине Лайма Вайкуле продолжает развивать в России свой бизнес. Об этом пишет «АиФ».

В России продолжает работать представительство компании Вайкуле Laimalux. Фирма была основана в 1993 году и занимается продажей косметики, салонной мебели, аксессуаров, а также оказывает услуги в «построении бренда». А в конце мая этого года компания ООО «Лайма-Люкс Рус» получила новую лицензию на право заниматься и фармацевтической деятельностью.

В 2021 году выручка фирмы составила 389,6 млн рублей. У компании есть филиалы в Москве, Петербурге и других российских городах.

Напомним, на недавнем концерте в Латвии Вайкуле развернула украинский флаг на сцене. Позднее она сообщила, что больше не собирается возвращаться в Россию. По ее словам, она гражданка Латвии, а политика этой страны всем известна.

Выступление певицы осудил Эдгард Запашный. По его словам, «еще одна сняла маску».

«А теперь — давай, до свидания», — написал артист.

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