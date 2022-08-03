«Шум на всю округу»: кто находится в замке Галкина в его отсутствие

Пока Максим Галкин и Алла Пугачева отсутствуют в России, их замок в деревне Грязь не пустует. Внук певицы Никита Пресняков устраивает там шумные вечеринки, рассказал экс-депутат Госдумы Роман Худяков на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, на Преснякова жалуются соседи. Якобы звездный родственник докучает им шумным поведением. Пресняков проводит в замке репетиции своей группы, а также устраивает «пир во время чумы».

«Внук Максима Галкина, - пишут мне люди, - уже вовсю устраивает в замке дедушки вечеринки, командует его охранниками и дает распоряжения садовникам. "Замок не заброшен, - утверждают люди с негодованием. – Там пир на весь мир, и шум на всю округу"», — написал Худяков.

По словам соседей, вечеринки продолжаются до утра и мешают спать окружающим.