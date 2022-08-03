Депутаты Госдумы потребовали у Эрнста уволить Урганта

Депутаты Госдумы, члены партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) под руководством Сергея Миронова написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Они попросили его повлиять на позицию ведущего шоу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта относительно спецоперации на Украине, проконтролировать «публичное признание шоумена в неправоте». В случае отказа Урганта сделать это парламентарии потребовали уволить актера. Послание с аналогичным содержанием, но уже касающееся театрального режиссера Александра Молочникова, депутаты отправили министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину. Об этом депутат Дмитрий Кузнецов рассказал на проходящем в Госдуме первом заседании Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, передает журналист NEWS.ru.

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Эти сотрудники (телеведущий Иван Ургант и режиссер Александр Молочников. — NEWS.ru) должны признать себя неправыми и сообщить об этом публично. Руководство учреждений и компаний, в которых они официально трудоустроены, должны это проконтролировать. Возможно, организовать поездку в Донбасс для этих сотрудников. Если эти сотрудники откажутся признать себя неправыми, они должны быть уволены, — рассказал Дмитрий Кузнецов.

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Депутат Госдумы добавил, что соответствующее письмо направлено также в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По словам парламентария, в нем члены СРЗП попросили главу ведомства Максута Шадаева проконтролировать исполнение их просьбы к Константину Эрнсту относительно Ивана Урганта.

Ранее, 1 августа заслуженный артист России Анатолий Белый отметил 50-летний юбилей. Накануне дня рождения Белый раскритиковал жизнь в России, где, по собственному признанию, чувствовал себя несвободным, уволился из МХТ имени Чехова после почти 20 лет службы и уехал с семьей в Израиль на фоне спецоперации на Украине.